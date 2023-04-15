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Купить квартиру с видом на море в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
44
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10 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 ванных комнат 120 м²
Цена по запросу
Квартира расположена в самом центре Мадонны ди Кампильо, рядом с подъёмником. Площадь 120 кв…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 13 ванных комнат 88 м²
€ 149,000
Квартира на первом этаже в новом жилом комплексе в Брентонико. Общая площадь 88,38 кв.м, Жил…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 175,000
Мансарда с панорамным видом в новом жилом комплексе в Брентонико. Жилая площадь 58 кв.м: го…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 170,000
Трёхкомнатная квартира в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь 58 кв.м:…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 180,000
Квартира-дуплекс, в мансарде с отдельным входом. Расположена в трёхквартирном доме, в тихом…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 155,000
Квартира на первом этаже в новом трёхквартирном доме в Веццано (Долина Озер, Трентино - Vall…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 800,000
Трёхкомнатная квартира с отдельным входом. Расположена на втором этаже нового шестиквартирно…
Квартира 1 спальняв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 1 спальня
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м²
€ 435,000
Шикарная квартира, в комфортабельной резиденции, построенной в традиционном ладинском стиле,…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м²
€ 500,000
Шикарная квартира, в комфортабельной резиденции, построенной в традиционном ладинском стиле,…
Квартира 5 спаленв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 5 спален
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 550,000
Квартира расположена на втором этаже и в мансарде двухквартирного дома, стоящего в тихом, со…

Параметры недвижимости в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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