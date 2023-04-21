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Квартиры возле озера в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
44
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 1 спальня
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 820,000
Квартира на втором этаже, нового четырехэтажного здания на 21 квартиру в посёлке Сельва ди В…

Параметры недвижимости в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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