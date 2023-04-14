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Купить вилла с бассейном в Тоскана, Италия

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5 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Villafranca in Lunigiana, Италия
Вилла 4 спальни
Villafranca in Lunigiana, Италия
4 ванных комнат 300 м²
€ 1,100,000
Вилла в стиле Либерти находится в Виллафранка-ин-Луниджана, регион Тоскана. Виллу окружает б…
Вилла 6 спаленв Forte dei Marmi, Италия
Вилла 6 спален
Forte dei Marmi, Италия
7 ванных комнат 400 м²
€ 3,000,000
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Вилла 7 спаленв Chianni, Италия
Вилла 7 спален
Chianni, Италия
7 ванных комнат 700 м²
€ 2,500,000
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Вилла 4 спальнив Forte dei Marmi, Италия
Вилла 4 спальни
Forte dei Marmi, Италия
4 ванных комнат 280 м²
€ 2,000,000
К продаже предлагается элегантная и просторная вилла в Италии, расположенная в Форте-дей-Мар…
Вилла 7 спаленв Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 7 спален
Porto Santo Stefano, Италия
9 ванных комнат 380 м² Количество этажей 2
€ 5,000,000
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Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

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с видом на море
с видом на озеро
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