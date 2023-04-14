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Купить вилла с видом на горы в Тоскана, Италия

Флоренция
15
Unione dei comuni della Versilia
5
Poggibonsi
4
Ливорно
4
Масса-Каррара
4
Ареццо
3
Сиена
3
Чечина
2
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Rapolano Terme, Италия
Вилла 4 спальни
Rapolano Terme, Италия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 20 250 м² Количество этажей 2
€ 590,000
Каменный фермерский дом недалеко от Хот-Спрингс, Раполано-Терме, Сиена, Тоскана Очаровате…
Вилла 10 спаленв Капаннори, Италия
Вилла 10 спален
Капаннори, Италия
25 Количество комнат 1 300 м² Количество этажей 3
€ 6,800,000
Вилла Арнольфини E ’ la storia a disgnare l’incantevole profilo di Villa Arnolfini, Storica…

Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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