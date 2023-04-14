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Realting.com
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Тоскана
Купить недвижимость с видом на море в Тоскана, Италия
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17 объектов найдено
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Дом 12 спален
Гроссето, Италия
21 Количество комнат
650 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Эта трехуровневая вилла с видом на море расположена в Монте-Арджентарио, рядом с Порто Санто…
Вилла
Тоскана, Италия
350 м²
€ 2,500,000
Италия Сан Феличе Чирчео Вилла в 90 км от Рима Вид на море Площадь 350 м2 Сад 10 000 м2 Це…
Вилла 3 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
3 ванных комнат
198 м²
€ 1,000,000
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Вилла 7 спален
Porto Santo Stefano, Италия
9 ванных комнат
380 м²
Количество этажей 2
€ 5,000,000
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Вилла 5 спален
Pozzarello, Италия
7 ванных комнат
360 м²
€ 2,400,000
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…
Вилла
Ареццо, Италия
3 м²
€ 850,000
Симпатичная вилла расположена в 35 км. от побережья Версилии, в городе Валлата делла Гарафан…
Квартира
Пиза, Италия
2 м²
€ 135,000
Новые апартаменты находятся в новостройке в городе Рипарбелле, Тоскана. В резеденции есть ба…
Квартира 2 спальни
Пиза, Италия
90 м²
€ 250,000
Симпатичные апартаменты находятся в Монтескудаио, Тоскана. Квартира располагается в типичном…
Дом 5 спален
Ливорно, Италия
300 м²
€ 2,000,000
Красивый дом расположен в Куерчианелле, Тоскана. Из дома открывается прекрасный вид на море.…
Дом 4 спальни
Ареццо, Италия
300 м²
€ 1,350,000
Традиционный тосканский дом располагается в небольшом городке Монте Сан Савино, провинция Си…
Дом 4 спальни
Фоллоника, Италия
240 м²
€ 1,300,000
Старинный дом расположен в 2 км от моря неподалёку от Сан Винченцо, Тоскана. Вилла недавно б…
Вилла 12 спален
Лукка, Италия
1 000 м²
€ 6,000,000
Симпатичная вилла расположена в 9 км. от города Лукка, Тоскана. До курортного города Виаред…
Вилла 3 спальни
Ареццо, Италия
350 м²
€ 3,000,000
Красивая вилла расположена на холме. Вилла, площадью 350 кв. м, состоит из: 2 просторных гос…
Вилла 7 спален
Вольтерра, Италия
700 м²
€ 2,500,000
Красивая вилла расположена неподалеку от города Вольтерра, Тоскана. Дом представляет собой …
Вилла 6 спален
Сиена, Италия
330 м²
€ 1,650,000
Прекрасная вилла располагается в городе Буонконвенто, Тоскана. Престижная недвижимость окруж…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
300 м²
€ 1,500,000
Потрясающая вилла располагается неподалеку от знаменитого города Винчи – родины Леонардо да …
Вилла 5 спален
Ливорно, Италия
225 м²
€ 1,030,000
Симпатичный дом располагается в городе Кастаньето-Кардуччи, Тоскана. Вилла в тосканском стил…
Параметры недвижимости в Тоскана, Италия
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