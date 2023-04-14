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Купить недвижимость с видом на горы в Тоскана, Италия

Poggibonsi
4
Ливорно
4
Масса-Каррара
4
Unione dei Comuni Valdichiana Senese
3
Ареццо
3
Монтепульчано
2
Пьетрасанта
2
Чечина
2
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4 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Rapolano Terme, Италия
Вилла 4 спальни
Rapolano Terme, Италия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 20 250 м² Количество этажей 2
€ 590,000
Каменный фермерский дом недалеко от Хот-Спрингс, Раполано-Терме, Сиена, Тоскана Очаровате…
Вилла 10 спаленв Капаннори, Италия
Вилла 10 спален
Капаннори, Италия
25 Количество комнат 1 300 м² Количество этажей 3
€ 6,800,000
Вилла Арнольфини E ’ la storia a disgnare l’incantevole profilo di Villa Arnolfini, Storica…
Дом 8 спаленв Сиена, Италия
Дом 8 спален
Сиена, Италия
14 Количество комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 1,750,000
Этот фермерский дом с бассейном и пристройкой расположен в непосредственной близости от Каст…
Квартира 5 спаленв Лукка, Италия
Квартира 5 спален
Лукка, Италия
8 Количество комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 500,000
Апартаменты расположены в историческом центре Барги, очаровательном городке в районе Гарфань…

Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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