Купить недвижимость с видом на горы в Тоскана, Италия

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Вилла 4 спальни
Rapolano Terme, Италия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
20 250 м²
Количество этажей 2
€ 590,000
Каменный фермерский дом недалеко от Хот-Спрингс, Раполано-Терме, Сиена, Тоскана Очаровате…
Вилла 10 спален
Капаннори, Италия
25 Количество комнат
1 300 м²
Количество этажей 3
€ 6,800,000
Вилла Арнольфини E ’ la storia a disgnare l’incantevole profilo di Villa Arnolfini, Storica…
Дом 8 спален
Сиена, Италия
14 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Этот фермерский дом с бассейном и пристройкой расположен в непосредственной близости от Каст…
Квартира 5 спален
Лукка, Италия
8 Количество комнат
300 м²
3/3 Этаж
€ 500,000
Апартаменты расположены в историческом центре Барги, очаровательном городке в районе Гарфань…
Параметры недвижимости в Тоскана, Италия
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