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Купить особняк в Тоскана, Италия

Флоренция
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2 объекта найдено
Особняк 10 спаленв Флоренция, Италия
Особняк 10 спален
Флоренция, Италия
10 Количество комнат 10 ванных комнат 1 065 м² Количество этажей 3
€ 5,900,000
Жилое здание, построенно в 1865-1897г.г. архитектором Нарциссо Фросали по заказу семьи Веньи…
Особняк 10 спаленв Флоренция, Италия
Особняк 10 спален
Флоренция, Италия
10 Количество комнат 10 ванных комнат 3 000 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается уникальный объект недалеко от Флоренции. Бессрочная лицензия на большую и малую…

Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

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