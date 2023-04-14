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Купить недвижимость возле озера в Тоскана, Италия

Poggibonsi
4
Ливорно
4
Масса-Каррара
4
Unione dei Comuni Valdichiana Senese
3
Ареццо
3
Монтепульчано
2
Пьетрасанта
2
Чечина
2
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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
300 м²
€ 1,500,000
Потрясающая вилла располагается неподалеку от знаменитого города Винчи – родины Леонардо да …

Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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