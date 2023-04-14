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Купить дом с бассейном в Тоскана, Италия

Poggibonsi
4
Ливорно
4
Масса-Каррара
4
Ареццо
3
Unione dei Comuni Valdichiana Senese
2
Монтепульчано
2
Чечина
2
Campiglia Marittima
1
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11 объектов найдено
Дом 8 спаленв Сиена, Италия
Дом 8 спален
Сиена, Италия
14 Количество комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 1,750,000
Этот фермерский дом с бассейном и пристройкой расположен в непосредственной близости от Каст…
Домв Лукка, Италия
Дом
Лукка, Италия
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла 16 века на холмах Лукки в солнечной Тоскане. Вилла была построена в середине шестнад…
Дом 12 спаленв Гроссето, Италия
Дом 12 спален
Гроссето, Италия
21 Количество комнат 650 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Эта трехуровневая вилла с видом на море расположена в Монте-Арджентарио, рядом с Порто Санто…
Дом 14 спаленв Лукка, Италия
Дом 14 спален
Лукка, Италия
1 158 м²
€ 4,950,000
Историческая вилла, расположенная в парке с захватывающим видом на тосканский пейзаж. ЛУККА…
Дом 11 спаленв Сиена, Италия
Дом 11 спален
Сиена, Италия
1 180 м² 3 Этаж
Цена по запросу
Вилла расположена в на вершине холма с видом на панораму сиенских холмов, покрытых геометрич…
Вилла 4 спальнив Villafranca in Lunigiana, Италия
Вилла 4 спальни
Villafranca in Lunigiana, Италия
4 ванных комнат 300 м²
€ 1,100,000
Вилла в стиле Либерти находится в Виллафранка-ин-Луниджана, регион Тоскана. Виллу окружает б…
Вилла 6 спаленв Forte dei Marmi, Италия
Вилла 6 спален
Forte dei Marmi, Италия
7 ванных комнат 400 м²
€ 3,000,000
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Вилла 7 спаленв Chianni, Италия
Вилла 7 спален
Chianni, Италия
7 ванных комнат 700 м²
€ 2,500,000
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Вилла 4 спальнив Forte dei Marmi, Италия
Вилла 4 спальни
Forte dei Marmi, Италия
4 ванных комнат 280 м²
€ 2,000,000
К продаже предлагается элегантная и просторная вилла в Италии, расположенная в Форте-дей-Мар…
Вилла 7 спаленв Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 7 спален
Porto Santo Stefano, Италия
9 ванных комнат 380 м² Количество этажей 2
€ 5,000,000
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Дом 3 спальнив Ареццо, Италия
Дом 3 спальни
Ареццо, Италия
220 м²
€ 1,000,000
Данное предложение включает в себя 2 очаровательных коттеджа. Дома расположены в спокойном …

Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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