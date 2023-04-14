Купить дом с бассейном в Тоскана, Италия

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Дом 8 спален
Сиена, Италия
14 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Этот фермерский дом с бассейном и пристройкой расположен в непосредственной близости от Каст…
Дом
Лукка, Италия
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла 16 века на холмах Лукки в солнечной Тоскане. Вилла была построена в середине шестнад…
Дом 12 спален
Гроссето, Италия
21 Количество комнат
650 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Эта трехуровневая вилла с видом на море расположена в Монте-Арджентарио, рядом с Порто Санто…
Дом 14 спален
Лукка, Италия
1 158 м²
€ 4,950,000
Историческая вилла, расположенная в парке с захватывающим видом на тосканский пейзаж. ЛУККА…
Дом 11 спален
Сиена, Италия
1 180 м²
3 Этаж
Цена по запросу
Вилла расположена в на вершине холма с видом на панораму сиенских холмов, покрытых геометрич…
Вилла 4 спальни
Villafranca in Lunigiana, Италия
4 ванных комнат
300 м²
€ 1,100,000
Вилла в стиле Либерти находится в Виллафранка-ин-Луниджана, регион Тоскана. Виллу окружает б…
Вилла 6 спален
Forte dei Marmi, Италия
7 ванных комнат
400 м²
€ 3,000,000
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Вилла 7 спален
Chianni, Италия
7 ванных комнат
700 м²
€ 2,500,000
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Вилла 4 спальни
Forte dei Marmi, Италия
4 ванных комнат
280 м²
€ 2,000,000
К продаже предлагается элегантная и просторная вилла в Италии, расположенная в Форте-дей-Мар…
Вилла 7 спален
Porto Santo Stefano, Италия
9 ванных комнат
380 м²
Количество этажей 2
€ 5,000,000
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Дом 3 спальни
Ареццо, Италия
220 м²
€ 1,000,000
Данное предложение включает в себя 2 очаровательных коттеджа. Дома расположены в спокойном …
Параметры недвижимости в Тоскана, Италия
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с видом на море
с видом на озеро
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