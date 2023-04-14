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Купить дом с видом на море в Тоскана, Италия

Poggibonsi
4
Ливорно
4
Масса-Каррара
4
Ареццо
3
Греве-ин-Кьянти
3
Unione dei Comuni Valdichiana Senese
2
Монтепульчано
2
Чечина
2
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15 объектов найдено
Дом 12 спаленв Гроссето, Италия
Дом 12 спален
Гроссето, Италия
21 Количество комнат 650 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Эта трехуровневая вилла с видом на море расположена в Монте-Арджентарио, рядом с Порто Санто…
Виллав Тоскана, Италия
Вилла
Тоскана, Италия
350 м²
€ 2,500,000
Италия Сан Феличе Чирчео Вилла в 90 км от Рима Вид на море Площадь 350 м2 Сад 10 000 м2 Це…
Вилла 3 спальнив Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 3 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
3 ванных комнат 198 м²
€ 1,000,000
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Вилла 7 спаленв Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 7 спален
Porto Santo Stefano, Италия
9 ванных комнат 380 м² Количество этажей 2
€ 5,000,000
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Вилла 5 спаленв Pozzarello, Италия
Вилла 5 спален
Pozzarello, Италия
7 ванных комнат 360 м²
€ 2,400,000
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…
Виллав Ареццо, Италия
Вилла
Ареццо, Италия
3 м²
€ 850,000
Симпатичная вилла расположена в 35 км. от побережья Версилии, в городе Валлата делла Гарафан…
Дом 5 спаленв Ливорно, Италия
Дом 5 спален
Ливорно, Италия
300 м²
€ 2,000,000
Красивый дом расположен в Куерчианелле, Тоскана. Из дома открывается прекрасный вид на море.…
Дом 4 спальнив Ареццо, Италия
Дом 4 спальни
Ареццо, Италия
300 м²
€ 1,350,000
Традиционный тосканский дом располагается в небольшом городке Монте Сан Савино, провинция Си…
Дом 4 спальнив Фоллоника, Италия
Дом 4 спальни
Фоллоника, Италия
240 м²
€ 1,300,000
Старинный дом расположен в 2 км от моря неподалёку от Сан Винченцо, Тоскана. Вилла недавно б…
Вилла 12 спаленв Лукка, Италия
Вилла 12 спален
Лукка, Италия
1 000 м²
€ 6,000,000
Симпатичная вилла расположена в 9 км. от города Лукка, Тоскана. До курортного города Виаред…
Вилла 3 спальнив Ареццо, Италия
Вилла 3 спальни
Ареццо, Италия
350 м²
€ 3,000,000
Красивая вилла расположена на холме. Вилла, площадью 350 кв. м, состоит из: 2 просторных гос…
Вилла 7 спаленв Вольтерра, Италия
Вилла 7 спален
Вольтерра, Италия
700 м²
€ 2,500,000
Красивая вилла расположена неподалеку от города Вольтерра, Тоскана.  Дом представляет собой …
Вилла 6 спаленв Сиена, Италия
Вилла 6 спален
Сиена, Италия
330 м²
€ 1,650,000
Прекрасная вилла располагается в городе Буонконвенто, Тоскана. Престижная недвижимость окруж…
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
300 м²
€ 1,500,000
Потрясающая вилла располагается неподалеку от знаменитого города Винчи – родины Леонардо да …
Вилла 5 спаленв Ливорно, Италия
Вилла 5 спален
Ливорно, Италия
225 м²
€ 1,030,000
Симпатичный дом располагается в городе Кастаньето-Кардуччи, Тоскана. Вилла в тосканском стил…

Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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