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Купить квартиру с бассейном в Тоскана, Италия

Unione dei comuni della Versilia
2
Unione dei Comuni Valdichiana Senese
1
Виареджо
1
Гроссето
1
Пьетрасанта
1
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Лукка, Италия
Квартира 2 спальни
Лукка, Италия
172 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
ЛУККА (ТОСКАНА) // 172 КВ М // 2 СПАЛЬНИ // 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА …
Квартира 3 спальнив Лукка, Италия
Квартира 3 спальни
Лукка, Италия
192 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
ЛУККА (ТОСКАНА) // 195 КВ М // 3 СПАЛЬНИ // 3 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА Р…

Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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