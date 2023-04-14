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Купить квартиру с видом на горы в Тоскана, Италия

Unione dei comuni della Versilia
2
Unione dei Comuni Valdichiana Senese
1
Виареджо
1
Гроссето
1
Пьетрасанта
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1 объект найдено
Квартира 5 спаленв Лукка, Италия
Квартира 5 спален
Лукка, Италия
8 Количество комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 500,000
Апартаменты расположены в историческом центре Барги, очаровательном городке в районе Гарфань…

Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

с видом на море
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