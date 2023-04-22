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Жильё с видом на горы в Тревизо, Италия

Conegliano
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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Soffratta, Италия
Вилла 6 спален
Soffratta, Италия
8 ванных комнат 781 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
Эксклюзивная вилла в стили Либерти была отреставрирована и превращена в эксклюзивный и роско…

Параметры недвижимости в Тревизо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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