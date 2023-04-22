Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Венето
  4. Тревизо

Жильё в Тревизо, Италия

Conegliano
1
6 объектов найдено
Вилла 14 спален в Asolo, Италия
Вилла 14 спален
Asolo, Италия
20 Количество комнат 16 ванных комнат 1 222 м²
€ 9,000,000
Названный Кардуччи: «Город 100 горизонтов» Азоло возвышается на вершине холма, недалеко от В…
Вилла 6 спален в Conegliano, Италия
Вилла 6 спален
Conegliano, Италия
20 Количество комнат 1 670 м²
€ 7,000,000
Престижная и величественная венецианская вилла, построенная в XVII веке архитектором Лонгена…
Вилла 3 спальни в Тревизо, Италия
Вилла 3 спальни
Тревизо, Италия
4 ванных комнат 1 050 м²
€ 1,300,000
Историческая вилла ( 1864 ) недалеко от реки Пьяве, Коволо ди Педеробба, Венето, Италия. Для…
Вилла 4 спальни в Asolo, Италия
Вилла 4 спальни
Asolo, Италия
3 ванных комнат 150 м²
€ 980,000
Отремонтированная вилла в историческом центре Азоло, Венето, Италия. Вилла нах…
Вилла 3 спальни в Asolo, Италия
Вилла 3 спальни
Asolo, Италия
2 ванных комнат 140 м²
€ 1,470,000
Отремонтированная вилла для любителей спокойствия в Азоло, Италия. Венето, город Азоло, исто…
Вилла 6 спален в Soffratta, Италия
Вилла 6 спален
Soffratta, Италия
8 ванных комнат 781 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
Эксклюзивная вилла в стили Либерти была отреставрирована и превращена в эксклюзивный и роско…

Параметры недвижимости в Тревизо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти