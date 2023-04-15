Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на горы в Трентино - Альто-Адидже, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
4
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
4
Comunita della Vallagarina
1
Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Виллав Arona, Италия
Вилла
Arona, Италия
410 м²
€ 2,300,000
FP-0068. Престижная современная вилла в городке МеинаПродается престижная современная и техн…
Вилла 3 спальнив Ossuccio, Италия
Вилла 3 спальни
Ossuccio, Италия
4 Количество комнат 250 м²
€ 1,200,000
VB-070415-20. Оссуччо – вилла 250 кв.мОссуччо – вилла 250 кв.м. сад 1400 кв.м. 3 сальни, 2 …
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат 320 м²
€ 1,850,000
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
Вилла 5 спаленв Ареццо, Италия
Вилла 5 спален
Ареццо, Италия
6 Количество комнат 700 м²
€ 5,000,000
VB-VILUMBR. Шикарная вилла в УмбрииИсторическая вилла, датируемая XVI веком, имеет площадь 7…
Вилла 3 спальнив Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат 216 м²
€ 585,000
FP-T380. Вилла в центре ПалланцаВилла построенная в конце 50 годов в центре Палланца, Вербан…
Вилла 3 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Вилла 3 спальни
San Martino di Lupari, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 450,000
Двух и одноквартирные виллы, различного размера, расположенны в 700 метрах от пляжа в Лидо д…
Квартирав Сардиния, Италия
Квартира
Сардиния, Италия
76 м² 1 Этаж
€ 231,113
Италия остров Сардиния &nbsp; Апартаменты на первой линии &nbsp; …
Вилла 7 спаленв Moniga del Garda, Италия
Вилла 7 спален
Moniga del Garda, Италия
12 Количество комнат 6 ванных комнат 750 м²
€ 6,750,000
г. Паденге суль Гарда НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ У ОЗЕРА ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ ПЛЯЖЕМ И ПРИЧАЛОМ КРАСИВАЯ В…
Квартира 5 спаленв Рим, Италия
Квартира 5 спален
Рим, Италия
6 Количество комнат 280 м²
€ 4,200,000
AG-260716-1. Апартаменты в историческом здании. РимПентхаус. Апартаменты расположены в истор…
Квартира 3 спальнив Италия, Италия
Квартира 3 спальни
Италия, Италия
2 ванных комнат 93 м² 2 Этаж
€ 122,605
Апартаменты рядом с центром города, в нескольких минутах езды от пляжей.Хорошее автобусное с…
Вилла 3 спальнив Salo, Италия
Вилла 3 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат 180 м²
€ 650,000
GH-LV01582. Вилла с панорамным видом на озероПрестижная террасная Вилла расположена в неболь…
Квартира 2 спальнив Baveno, Италия
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
3 Количество комнат 130 м²
€ 280,000
VB-20058. Трехкомнатные апартаменты в БавеноОзеро Маджоре, Бавено. Апартаменты на двух уровн…

Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти