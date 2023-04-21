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Таунхаусы возле озера в Трентино - Альто-Адидже, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
4
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
4
Comunita della Vallagarina
1
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Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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