Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Трентино - Альто-Адидже
Пентхаусы
Купить пентхаус с бассейном в Трентино - Альто-Адидже, Италия
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
6
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
6
Comunita Alto Garda e Ledro
1
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Италия, Италия
45 м²
€ 72,121
Кротоне, симпатичные апартаменты в небольшой деревне. Это очень популярный туристический рай…
Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
€ 299,000
Лонато-дель-Гарда, недалеко от центра городка, в новом жилом районе, предлагаются к продаже…
Дом 5 спален
Ливорно, Италия
300 м²
€ 1,784,658
Красивый дом расположен в Куерчианелле, Тоскана. Из дома открывается прекрасный вид на море.…
Вилла 3 спальни
Manerba del Garda, Италия
4 Количество комнат
160 м²
€ 490,000
GA-V001367. Элегантная вилла в жилом комплексе в Манерба-дель-ГардаРасположенный в отличном…
Квартира 3 спальни
Комо, Италия
4 Количество комнат
100 м²
€ 1,200,000
VB-10084. Апартаменты La Perla в КомоВ сердце города Комо, в нескольких шагах от набережной,…
Вилла 5 спален
Moltrasio, Италия
6 Количество комнат
390 м²
€ 1,950,000
VB-VMLux. Отдельно стоящая вилла в нескольких метрах от озераВилла окружена вековым парком п…
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат
90 м²
€ 390,000
VB-290118-13. Новая вилла площадью 90 кв.мНовая маленькая вилла площадью 90 кв.м, 3 спальни …
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 428,004
Таунхаус в новой резиденции из пяти единиц. Расположен в спокойной жилой зоне с хорошей инфр…
Дом
Терни, Италия
25 000 м²
Цена по запросу
Сельский дом в довольно хорошем состоянии с 1950-х годов, но с улучшением работы, проводимым…
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
3 Количество комнат
80 м²
€ 99,000
BG-EI2364U. Квартира на продажу, мансарда с панорамным видомМансарда с панорамным видом, сос…
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
1 Количество комнат
33 м²
€ 330,750
OC-011. НОВАЯ КВАРТИРА СТУДИО 33м² В МИЛАНЕОписание: Внутри элегантного здания 1940-х годов,…
Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4 Количество комнат
270 м²
€ 2,300,000
AG-220916-2. Апартаменты в Риме. ИталияКвартира в Риме состоит из большой прихожей, гостевог…
Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты