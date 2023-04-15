Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на море в Трентино - Альто-Адидже, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
6
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
6
Comunita Alto Garda e Ledro
1
Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальнив Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
200 м²
€ 285,545
Прекрасная вилла находится в курортном городе Анцио, Лацио. Площадь этой виллы составляет 20…
Дом 9 комнатв Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Сельский дом в довольно хорошем состоянии с 1950-х годов, но с улучшением работы, проводимым…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
400 м²
Цена по запросу
Cottage to be restored completely, good size, panoramic sea view, courtyard of 1,050 sqm Ser…
Квартира 4 комнатыв Терни, Италия
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
4 Количество комнат 50 м²
Цена по запросу
Квартира расположена вдоль Вальдасо, в 2 км от моря. Две спальни, ванная комната, кухня, тер…
Вилла 3 спальнив Lemna, Италия
Вилла 3 спальни
Lemna, Италия
4 ванных комнат 360 м²
€ 1,500,000
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
Пентхаус 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Пентхаус 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 340,000
В красивой обстановке озера Гарда мы предлагаем элегантный чердак, недавно полностью отремон…
Квартира 3 спальнив Рагуза, Италия
Квартира 3 спальни
Рагуза, Италия
85 м²
€ 252,422
Красивый апартамент в провинции города Рагуза, Сицилия. Из квартиры, а в особенности, из ее …
Вилла 5 спаленв Pietraferrazzana, Италия
Вилла 5 спален
Pietraferrazzana, Италия
6 Количество комнат 617 м²
€ 100,000
ARH-060718-5. Дом с садом в средневековом городе с видом на горы и озероЦена снижена до 100 …
Дом 11 комнатв Терни, Италия
Дом 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в небольшой деревне в панорамном месте 1 км от центра Первый этаж с гостиной…
Вилла 5 спаленв Castiglione della Pescaia, Италия
Вилла 5 спален
Castiglione della Pescaia, Италия
5 ванных комнат 200 м²
€ 1,250,000
Поделиться с друзьями
Вилла 5 спаленв Griante, Италия
Вилла 5 спален
Griante, Италия
14 Количество комнат 5 ванных комнат 435 м²
€ 4,200,000
Грианте, городок Каденаббия. Этот знаменитый живописными пейзажами городок, всегда был л…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
4 700 м²
Цена по запросу
Фермерский дом будет восстановлен в пригороде на двух этажах плюс аксессуары для лофта, смеж…

Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти