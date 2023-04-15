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Купить пентхаус в Трентино - Альто-Адидже, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
6
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
6
Comunita Alto Garda e Ledro
1
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7 объектов найдено
Пентхаус 3 спальнив Sant Alessandro, Италия
Пентхаус 3 спальни
Sant Alessandro, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 177 м²
€ 649,000
Предлагаем к продаже просторный элегантный пентхаус, расположенный на последнем этаже здания…
Пентхаус 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Пентхаус 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
Цена по запросу
Шикарный пентхаус - дуплекс 130 кв.м в новостройке в Рива дель Гарда. Жилой комплекс располо…
Пентхаус 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Пентхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м²
€ 560,000
Пентхаус в небольшом кондоминиуме в Рива дель Гарда. Тихое солнечное место с хорошей социаль…
Пентхаус 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Пентхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 495,000
Расположен на третьем, последнем, этаже, в новом строящемся комплексе в 300 м от озера. Жил…
Пентхаусв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Пентхаус
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
550 м²
€ 870,000
Шикарный пентхаус в эксклюзивной резиденции в городе Арко (пров. Тренто). Расположен на пято…
Пентхаус 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Пентхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м²
€ 1,500,000
Четырёхкомнатная квартира расположена на четвёртом, последнем, этаже новой резиденции в Сель…
Пентхаус 1 спальняв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Пентхаус 1 спальня
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м²
€ 360,000
Шикарный пентхаус с видом на озеро, на последнем этаже исторического здания, в удобном и оче…

Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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