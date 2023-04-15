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Купить дом с видом на горы в Трентино - Альто-Адидже, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
18
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
18
Comunita della Vallagarina
6
Comun General de Fascia
1
Comunita Alto Garda e Ledro
1
Comunita delle Giudicarie
1
Comunita territoriale della Val di Fiemme
1
Rovereto
1
2 объекта найдено
Шале 5 спаленв Предаццо, Италия
Шале 5 спален
Предаццо, Италия
3 ванных комнат 350 м²
€ 730,000
Продается вилла, расположенная в посёлке Валь-ди-Фьемме, в живописном, солнечном месте, с па…
Шале 7 спаленв Sant Antonio di Mavignola, Италия
Шале 7 спален
Sant Antonio di Mavignola, Италия
4 ванных комнат 350 м²
€ 1,300,000
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Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

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