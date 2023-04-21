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Дома возле озера в Трентино - Альто-Адидже, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
18
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
18
Comunita della Vallagarina
6
Comun General de Fascia
1
Comunita Alto Garda e Ledro
1
Comunita delle Giudicarie
1
Comunita territoriale della Val di Fiemme
1
Rovereto
1
2 объекта найдено
Дом в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Дом
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Большой дом расположен прямо на берегу озера Тэнно с отдельным выходом на пляж, в настоящее …
Вилла в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
570 м²
Цена по запросу
Роскошная вилла с бассейном, расположена на холме в престижной панорамной зоне с чудесным ви…

Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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