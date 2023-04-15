Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Трентино - Альто-Адидже
Дуплексы
Купить дуплекс с видом на море в Трентино - Альто-Адидже, Италия
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
1
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
1
Дуплекс
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 5 спален
Вентимилья, Италия
6 Количество комнат
360 м²
€ 4,800,000
KK-5V43. Вилла с частным пляжем в ЛигурииПрямо на берегу Лигурийского моря и всего в 1 км от…
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 990,000
Оазис спокойствия и абсолютного уединения, идеальный для тех, кто хочет скрыться от повседне…
Вилла 5 спален
Poltu Quatu, Италия
6 Количество комнат
450 м²
€ 12,000,000
VB-070415-35. Вилла в одном из самых престижных жилых комплексов в Порто ЧервоРядом с виллой…
Дом 14 комнат
Massa Fermana, Италия
14 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1390 Название недвижимости: Casa Maccan Расположение: в стране Город / …
Пентхаус 3 спальни
Timoline, Италия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
€ 755,000
Новый жилой комплекс в Клузане д'Изео на озере Изео. Жилой комплекс состоит из 2 эксклюзивн…
Вилла 5 спален
Fiascherino, Италия
3 ванных комнат
200 м²
€ 1,782,735
Расположенная на одной из типичных лигурийских террас, спускающихся к морю, в природном парк…
Вилла 6 спален
Ливорно, Италия
6 ванных комнат
450 м²
€ 1,292,483
Эта вилла расположена в самом сердце живописной набережной Марчиана-Марина, прямо за крошечн…
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат
200 м²
Цена по запросу
Одноместная вилла отличного мастерства построен в 2000 году Первый этаж с крыльцом с двух ст…
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат
550 м²
€ 900,000
PL-PR-V24. Красивая уютная вилла большого размера, в нескольких минутах езды от озера Маджор…
Пентхаус 2 спальни
Бордигера, Италия
130 м²
€ 1,606,192
Роскошный апартамент расположен в Бордигере, Лигурия. Здание оснащено лифтом. Дом окружен са…
Вилла 3 спальни
Пескара, Италия
340 м²
€ 1,160,028
Современная вилла с панорамным видом на гору Мажелла расположена в Фризе, Абруццо. Дом наход…
Вилла 3 спальни
Stresa, Италия
4 Количество комнат
150 м²
€ 400,000
VB-290118-19. Небольшая уютная вилла на холме СтрезыНебольшая уютная вилла на холме Стрезы. …
Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты