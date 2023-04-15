Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Дуплексы

Купить дуплекс с видом на горы в Трентино - Альто-Адидже, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
1
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
1
Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 220 м²
€ 1,181,000
GA-V001116. Четырёхкомнатная квартира в продаже в Desenzano del GardaСледующая реализация Pa…
Квартира 2 спальнив Fontechel, Италия
Квартира 2 спальни
Fontechel, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 129,000
We offer for sale apartment with living room with open kitchen, double bedroom, single bedro…
Вилла 4 спальнив Caprino Veronese, Италия
Вилла 4 спальни
Caprino Veronese, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 520 м²
€ 1,350,000
В спокойном районе, недалеко от озера, всего в 5 км от Гарды, мы предлагаем к продаже этот о…
Вилла 4 спальнив Dizzasco, Италия
Вилла 4 спальни
Dizzasco, Италия
5 Количество комнат 490 м²
€ 990,000
VB-51908. Вилла в стиле Либерти в АрдженьоВилла была построена в 1950 году. Находится в 5 ми…
Квартира 3 спальнив Рим, Италия
Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4 Количество комнат 300 м²
€ 5,300,000
AG-220916-28. Пентхаус в Риме, рядом с Виа Венето и Виллы БоргезеПентхаус в Риме на Via Pucc…
Квартира 3 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 223 м²
€ 903,000
GH-DV3558. Новый пентхаус с 4 спальными и с видом на озероВ нескольких минутах ходьбы от Зол…
Квартира 5 комнатв Campofilone, Италия
Квартира 5 комнат
Campofilone, Италия
5 Количество комнат 110 м²
Цена по запросу
Квартира в центре 110 квадратных метров плюс балконы и гараж Второй этаж без лифта Три спаль…
Дом 14 комнатв Massa Fermana, Италия
Дом 14 комнат
Massa Fermana, Италия
14 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1390 Название недвижимости: Casa Maccan Расположение: в стране Город / …
Виллав Маджоре, Италия
Вилла
Маджоре, Италия
€ 2,658,634
Италия Пьемонт Вербания, г. Палланца Историческая вилла после реставраци…
Вилла 7 спаленв Desenzano del Garda, Италия
Вилла 7 спален
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат 8 ванных комнат 1 000 м²
€ 2,800,000
Эта потрясающая недвижимость, которую мы предлагаем к продаже, находится недалеко от озера Г…
Квартира 2 спальнив Ospedaletti, Италия
Квартира 2 спальни
Ospedaletti, Италия
3 Количество комнат 70 м²
€ 320,000
LH-1T45. Квартира с видом на море в Италии, Лигурия, ОспедалеттиВ тихом и спокойном районе г…
Дом 2 спальнив Бари, Италия
Дом 2 спальни
Бари, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м² 2/2 Этаж
€ 231,913
Вилла на продажу на Via IX Maggio в Бари Сан-Джироламо На новой набережной мы предлага…

Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти