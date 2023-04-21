Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Шале

Шале возле озера в Трентино - Альто-Адидже, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
2
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
2
Comunita delle Giudicarie
1
Comunita territoriale della Val di Fiemme
1
Шале В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спален в Civitanova Marche, Италия
Вилла 5 спален
Civitanova Marche, Италия
6 Количество комнат 10 200 м²
€ 2,200,000
BG-ABIV5401U . Древняя вилла в Порто Сан ЭльпидиоВилла 1780 года в Порто Сан Эльпидио, в 8 к…
Таунхаус 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Таунхаус 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество этажей 2
€ 243,837
Открываем продажи новых вилл в комплексе Посейдон⛲️   Комплекс находитс…
Квартира 4 комнаты в Терни, Италия
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
4 Количество комнат 60 м²
€ 60,000
Чердак на втором этаже без лифта, две спальни, ванная комната, гостиная с кухней, терраса. Б…
Вилла 5 спален в Premeno, Италия
Вилла 5 спален
Premeno, Италия
6 Количество комнат 630 м²
€ 1,600,000
VB-75653. Вилла класса люкс в Премено на озере Маджоре Прекрасная вилла на озере Маджоре име…
Дом 9 комнат в Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 160 м²
Цена по запросу
Земля площадью 3,2 га с 200 вишневыми деревьями ( 11 лет ) и 100 сосновыми деревьями, а такж…
Квартира 1 спальня в Бордигера, Италия
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
2 Количество комнат 72 м²
€ 195,000
LH-3B70. Квартира в продаже в БордигереКупить недорогую/квартиру у моря в Бордигере, Лигурия…
Вилла 3 спальни в Moniga del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
8 Количество комнат 6 ванных комнат 357 м²
€ 1,650,000
Монига-дель-Гарда Роскошь, дизайн и спокойствие - вот ключевые слова, характеризующие этот к…
Вилла 2 спальни в Cunettone, Италия
Вилла 2 спальни
Cunettone, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 700,000
В панорамной зоне на холмах, окружающих Сало, с панорамой залива 360 °, мы предлагаем односп…
Квартира 2 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
3 Количество комнат 90 м²
€ 330,000
LH-2T03. Трехкомнатная квартира в Сан-Ремо, ЛигурияВ 50-ти метрах от песчаных пляжей рестора…
Вилла 4 спальни в Cisano sul Neva, Италия
Вилла 4 спальни
Cisano sul Neva, Италия
5 Количество комнат 400 м²
€ 2,900,000
AS-170215 . Эксклюзивная вилла в стиле “рустико"Эксклюзивная вилла в стиле “рустико" в вел…
Вилла 4 спальни в Pianello del Lario, Италия
Вилла 4 спальни
Pianello del Lario, Италия
5 Количество комнат 220 м²
€ 2,700,000
VB-10035. Красивая вилла на первой линии озера КомоГород - Пьянелло-дель-Ларио Отдельно сто…
Вилла 7 спален в Santa Margherita Ligure, Италия
Вилла 7 спален
Santa Margherita Ligure, Италия
7 ванных комнат 350 м²
€ 19,000,000
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …

Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти