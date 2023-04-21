Вилла 5 спален Civitanova Marche, Италия 6 Количество комнат 10 200 м²

€ 2,200,000

BG-ABIV5401U . Древняя вилла в Порто Сан ЭльпидиоВилла 1780 года в Порто Сан Эльпидио, в 8 к…