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Купить шале в Трентино - Альто-Адидже, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
2
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
2
Comunita delle Giudicarie
1
Comunita territoriale della Val di Fiemme
1
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4 объекта найдено
Шале 5 спаленв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Шале 5 спален
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 ванных комнат 350 м²
Цена по запросу
Шикарное шале в центре Мадонна ди Кампильо. Расположено в элитной резиденции из четырёх неза…
Шале 7 спаленв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Шале 7 спален
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
€ 1,200,000
Шале расположенное в живописном туристическом посёлке Сант Антонио-ди-Мавиньола, в 5 км от ц…
Шале 5 спаленв Предаццо, Италия
Шале 5 спален
Предаццо, Италия
3 ванных комнат 350 м²
€ 730,000
Продается вилла, расположенная в посёлке Валь-ди-Фьемме, в живописном, солнечном месте, с па…
Шале 7 спаленв Sant Antonio di Mavignola, Италия
Шале 7 спален
Sant Antonio di Mavignola, Италия
4 ванных комнат 350 м²
€ 1,300,000
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Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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