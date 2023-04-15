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Купить замок в Трентино - Альто-Адидже, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
1
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
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Замок 13 ванныхв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Замок 13 ванных
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
13 ванных комнат 2 500 м²
Цена по запросу
Замок XII в, расположенный в горах, недалеко от озера Гарды. Единственный замок в районе гар…

Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

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