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Таунхаусы в Tremezzina, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Tremezzina, Италия
Таунхаус 3 спальни
Tremezzina, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€ 600,000

Параметры недвижимости в Tremezzina, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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