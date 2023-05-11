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Жильё с бассейном в Tremezzina, Италия

3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Lenno, Италия
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
Комнаты 4
Площадь 163 м²
€ 720,000
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€ 900,000
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 382 м²
€ 1,800,000

Параметры недвижимости в Tremezzina, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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