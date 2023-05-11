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Дома с видом на горы в Tremezzina, Италия

4 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€ 900,000
Дом 3 спальни в Ossuccio, Италия
Дом 3 спальни
Ossuccio, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
€ 695,000
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 382 м²
€ 1,800,000
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
€ 850,000

Параметры недвижимости в Tremezzina, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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