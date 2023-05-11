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Квартиры с бассейном в Tremezzina, Италия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Lenno, Италия
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
Комнаты 4
Площадь 163 м²
€ 720,000

Параметры недвижимости в Tremezzina, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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