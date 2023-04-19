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Купить недвижимость в Trambileno, Италия

2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Porte, Италия
Вилла 4 спальни
Porte, Италия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 500 м²
€ 830,000
Эта вилла расположена в уникальном месте на самом красивом холме в Роверето, а также недалек…
Вилла 3 спальнив Porte, Италия
Вилла 3 спальни
Porte, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 1,950,000
Мы предлагаем к продажу красивую отдельную виллу на холме в городке Роверето. Недвижимость …

Параметры недвижимости в Trambileno, Италия

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