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Купить таунхаус с бассейном в Италии

Сицилия
39
Брешиа
9
Сардиния
6
Desenzano del Garda
5
Марке
5
Трентино - Альто-Адидже
5
Arzachena
4
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
4
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6 объектов найдено
Таунхаусв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Таунхаус
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
160 м²
€ 415,000
Таунхаус в новом двухквартирном доме в Брентонико. Расположен в живописной жилой зоне с пано…
Таунхаус 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 800,000
Таунхаус в строящемся комплексе в Роверето. Расположена в престижном жилом районе, с панор…
Таунхаус 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 360,000
Таунхаус в двухквартирном доме в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь …
Таунхаус 3 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Таунхаус 3 спальни
San Martino di Lupari, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 206 м²
€ 330,000
Таунхаус в туристической резиденции с бассейном, расположенной в 50 м от моря. Площадь 206 …
Таунхаус 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
2 ванных комнат 145 м²
€ 449,000
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Таунхаус 3 спальнив Zambrone, Италия
Таунхаус 3 спальни
Zambrone, Италия
2 ванных комнат 90 м²
€ 250,000
Жилой комплекс Zambrone Beach Resort расположен в сердце одного из самых популярных районов …

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