Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на море в Италии

Сардиния
6
Desenzano del Garda
5
Марке
5
Трентино - Альто-Адидже
5
Arzachena
4
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
4
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
4
Венето
4
Показать больше
Таунхаус В архив
Очистить
6 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Bertinoro, Италия
Таунхаус 4 спальни
Bertinoro, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 460,000
В нескольких шагах от & # 39; Balcone della Romagna & # 39; Romagnacase представляет уникаль…
Таунхаусв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Таунхаус
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
160 м²
€ 415,000
Таунхаус в новом двухквартирном доме в Брентонико. Расположен в живописной жилой зоне с пано…
Таунхаус 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 800,000
Таунхаус в строящемся комплексе в Роверето. Расположена в престижном жилом районе, с панор…
Таунхаус 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 360,000
Таунхаус в двухквартирном доме в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь …
Таунхаус 3 спальнив Zambrone, Италия
Таунхаус 3 спальни
Zambrone, Италия
2 ванных комнат 90 м²
€ 250,000
Жилой комплекс Zambrone Beach Resort расположен в сердце одного из самых популярных районов …
Таунхаус 2 спальнив Пескара, Италия
Таунхаус 2 спальни
Пескара, Италия
200 м²
€ 380,000
Прекрасный таунхаус находится в Альба Адриатике, Абруццо. Из дома открывается роскошный вид …

Параметры недвижимости в Италии

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти