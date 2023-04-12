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Купить таунхаус с видом на горы в Италии

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1 объект найдено
Таунхаусв Сардиния, Италия
Таунхаус
Сардиния, Италия
159 м²
€ 155,000
Италия остров Сардиния &nbsp; Таунхаус в 700 м от моря &nbsp; …

Параметры недвижимости в Италии

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