Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Лацио
  4. Латина
  5. Террачина
  6. Виллы

Виллы с видом на море в Террачина, Италия

Вилла В архив
Очистить
5 объектов найдено
Вилла в Террачина, Италия
Вилла
Террачина, Италия
5 м²
€ 1,680,000
Красивая вилла расположена в Сан-Феличе-Чирчео, Лацио. Дом был недавно отреставрирован в сов…
Вилла в Террачина, Италия
Вилла
Террачина, Италия
2 м²
€ 270,000
Симпатичная вилла расположена в курортном городе Формиа, Лацио. Площадь двухэтажного дома со…
Вилла в Террачина, Италия
Вилла
Террачина, Италия
4 м²
€ 280,000
Красивая вилла расположена между Террачиной и Сан Феличе Чирчео, Лацио. Пляж находится всего…
Вилла 2 спальни в Террачина, Италия
Вилла 2 спальни
Террачина, Италия
80 м²
€ 250,000
Красивая вилла для двух семей расположена между Террачиной и Сан Феличе Чирчео, Лацио. Песча…
Вилла 3 спальни в Террачина, Италия
Вилла 3 спальни
Террачина, Италия
120 м²
€ 250,000
Симпатичная вилла расположена в прекрасном городе Формиа, Лацио. Пляж находится всего в 200 …
Realting.com
Перейти