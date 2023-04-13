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Купить пентхаус в Терни, Италия

Терни
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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальнив Терни, Италия
Пентхаус 3 спальни
Терни, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 1,000,000
Эксклюзивная новостройка с видом на озеро Гарда Сдача объекта: первая очередь (апартаменты)…

Параметры недвижимости в Терни, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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