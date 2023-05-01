Дом 4 спальни Sugano, Италия 6 Количество комнат 2 ванных комнат 558 м² Количество этажей 3

€ 450,000

В тихом, очень красивом месте Торре Сан Северо, недалеко от Орвиетто 12км, Витербо 35км, озе…