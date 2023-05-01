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Жильё с видом на горы в Терни, Италия

Терни
543
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Sugano, Италия
Дом 4 спальни
Sugano, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 558 м² Количество этажей 3
€ 450,000
В тихом, очень красивом месте Торре Сан Северо, недалеко от Орвиетто 12км, Витербо 35км, озе…

Параметры недвижимости в Терни, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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