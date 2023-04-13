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Купить недвижимость в Терни, Италия

Терни
538
538 объектов найдено
Квартира 6 комнатв Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат 130 м²
€ 120,000
Квартира на первом этаже без лифта в небольшом кондоминиуме. Две спальни, две ванные комнаты…
Квартира 4 комнатыв Терни, Италия
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
4 Количество комнат 60 м²
€ 60,000
Чердак на втором этаже без лифта, две спальни, ванная комната, гостиная с кухней, терраса. Б…
Дом 12 комнатв Терни, Италия
Дом 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат 350 м²
€ 280,000
Частично восстановленный каменный фермерский дом на нескольких уровнях ( одна часть с двумя …
Дом 13 комнатв Терни, Италия
Дом 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат 450 м²
Цена по запросу
Недавно отремонтированный фермерский дом в панорамном и уединенном месте. Два уровня плюс че…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
15 000 м²
Цена по запросу
Жилая площадь в партиях на общую сумму 6500 кубических метров, расположенная в обслуживаемом…
Вилла 14 комнатв Терни, Италия
Вилла 14 комнат
Терни, Италия
14 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Вилла будет завершена в парке 2500 м2. Поверхность с аксессуарами более 600 квадратных метро…
Дом 12 комнатв Терни, Италия
Дом 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат 300 м²
€ 300,000
Отремонтированный фермерский дом с прилегающим фермерским домом будет восстановлен. Два этаж…
Дом 9 комнатв Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 360 м²
€ 120,000
Сельский дом ( бывший монастырь ) будет восстановлен примерно с 4,0 га земли. Панорамное уед…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
2 000 м²
€ 100,000
Участок под застройку расположен в уединенном месте. Возможность разделения на две отдельные…
Дом 13 комнатв Терни, Италия
Дом 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат 420 м²
Цена по запросу
Историческое здание усадьбы с садом 4000 м2. Расположен на двух уровнях более 400 квадратных…
Квартира 2 комнатыв Терни, Италия
Квартира 2 комнаты
Терни, Италия
2 Количество комнат 50 м²
Цена по запросу
Комплекс недвижимости, состоящий из 51 квартиры около 50 квадратных метров каждая. Есть такж…
Дом 11 комнатв Терни, Италия
Дом 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат 200 м²
€ 300,000
Одиночная вилла отличного качества, построенная в 2000 году. Первый этаж с верандой с двух с…
Дом 12 комнатв Терни, Италия
Дом 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
Отремонтированный фермерский дом с 3500 м2 огороженного сада и бассейна. Состоит из трех нез…
Квартира 10 комнатв Терни, Италия
Квартира 10 комнат
Терни, Италия
10 Количество комнат 180 м²
Цена по запросу
Recently built ground floor apartment with 250 m2 of garden. Three bedrooms two bathrooms li…
Дом 13 комнатв Терни, Италия
Дом 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат 500 м²
Цена по запросу
Single house with 1,100 m2 of courtyard. Ground floor 230 m2 laboratory with 100 m2 canopy 1…
Дом 8 комнатв Терни, Италия
Дом 8 комнат
Терни, Италия
8 Количество комнат 2 000 м²
€ 220,000
Дом в центре полностью отремонтирован с использованием качественных материалов. Два уровня п…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
60 000 м²
Цена по запросу
Площадь здания около 60 тысяч, но с максимальным объемом 60 тысяч кубометров. Оптимальное по…
Квартира 50 комнатв Терни, Италия
Квартира 50 комнат
Терни, Италия
50 Количество комнат 90 м²
€ 100,000
Second floor apartment of about 90 square meters with covered parking space. Two bedrooms ba…
Дом 8 комнатв Терни, Италия
Дом 8 комнат
Терни, Италия
8 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Коттедж вдоль Вальдета с одним гектаром равнинной земли. Старая кирпичная конструкция и дере…
Дом 6 комнатв Терни, Италия
Дом 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат 100 м²
€ 50,000
Дом в историческом центре на трех уровнях. Гараж на первом этаже. Жилая площадь первого этаж…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
20 000 м²
Цена по запросу
Building area of about two hectares subject to implementation plan
Дом 14 комнатв Терни, Италия
Дом 14 комнат
Терни, Италия
14 Количество комнат 700 м²
€ 400,000
Town house of about 700 square meters along the national road. Property to be restored to ob…
Дом 8 комнатв Терни, Италия
Дом 8 комнат
Терни, Италия
8 Количество комнат 170 м²
Цена по запросу
Отремонтированный фермерский дом на двух этажах около 170 квадратных метров Первый этаж с го…
Квартира 3 комнатыв Терни, Италия
Квартира 3 комнаты
Терни, Италия
3 Количество комнат 65 м²
€ 100,000
Attic on the third floor with no lift. Bedroom, bathroom, living room with kitchenette. Sout…
Квартира 5 комнатв Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат 100 м²
Цена по запросу
First floor apartment with independent entrance Surface area of 100 sq m General condition o…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
2 200 м²
Цена по запросу
Площадь застройки площадью около 2,2 га для жилого и коммерческого использования. Расположен…
Квартира 6 комнатв Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат 1 000 м²
€ 240,000
Newly built apartments in class A4+ in various types of about 100 square meters. Quality fin…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
3 200 м²
Цена по запросу
Три лота для жилого использования соответственно 1300, 1100 и 800 м2. Возможность обмена. Па…
Таунхаус 9 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 320 м²
€ 170,000
Single villa with exclusive courtyard in a secluded and panoramic position. Three bedrooms t…
Квартира 55 комнатв Терни, Италия
Квартира 55 комнат
Терни, Италия
55 Количество комнат 100 м²
€ 125,000
Квартира с гаражом на первом этаже с лифтом две спальни ванная комната гостиная кухня балкон…

Параметры недвижимости в Терни, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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