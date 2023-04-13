Купить недвижимость в Терни, Италия

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Терни
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538 объектов найдено
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Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат
130 м²
€ 120,000
Квартира на первом этаже без лифта в небольшом кондоминиуме. Две спальни, две ванные комнаты…
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
4 Количество комнат
60 м²
€ 60,000
Чердак на втором этаже без лифта, две спальни, ванная комната, гостиная с кухней, терраса. Б…
Дом 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат
350 м²
€ 280,000
Частично восстановленный каменный фермерский дом на нескольких уровнях ( одна часть с двумя …
Дом 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат
450 м²
Цена по запросу
Недавно отремонтированный фермерский дом в панорамном и уединенном месте. Два уровня плюс че…
Дом
Терни, Италия
15 000 м²
Цена по запросу
Жилая площадь в партиях на общую сумму 6500 кубических метров, расположенная в обслуживаемом…
Вилла 14 комнат
Терни, Италия
14 Количество комнат
600 м²
Цена по запросу
Вилла будет завершена в парке 2500 м2. Поверхность с аксессуарами более 600 квадратных метро…
Дом 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат
300 м²
€ 300,000
Отремонтированный фермерский дом с прилегающим фермерским домом будет восстановлен. Два этаж…
Дом 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат
360 м²
€ 120,000
Сельский дом ( бывший монастырь ) будет восстановлен примерно с 4,0 га земли. Панорамное уед…
Дом
Терни, Италия
2 000 м²
€ 100,000
Участок под застройку расположен в уединенном месте. Возможность разделения на две отдельные…
Дом 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат
420 м²
Цена по запросу
Историческое здание усадьбы с садом 4000 м2. Расположен на двух уровнях более 400 квадратных…
Квартира 2 комнаты
Терни, Италия
2 Количество комнат
50 м²
Цена по запросу
Комплекс недвижимости, состоящий из 51 квартиры около 50 квадратных метров каждая. Есть такж…
Дом 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат
200 м²
€ 300,000
Одиночная вилла отличного качества, построенная в 2000 году. Первый этаж с верандой с двух с…
Дом 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат
350 м²
Цена по запросу
Отремонтированный фермерский дом с 3500 м2 огороженного сада и бассейна. Состоит из трех нез…
Квартира 10 комнат
Терни, Италия
10 Количество комнат
180 м²
Цена по запросу
Recently built ground floor apartment with 250 m2 of garden. Three bedrooms two bathrooms li…
Дом 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат
500 м²
Цена по запросу
Single house with 1,100 m2 of courtyard. Ground floor 230 m2 laboratory with 100 m2 canopy 1…
Дом 8 комнат
Терни, Италия
8 Количество комнат
2 000 м²
€ 220,000
Дом в центре полностью отремонтирован с использованием качественных материалов. Два уровня п…
Дом
Терни, Италия
60 000 м²
Цена по запросу
Площадь здания около 60 тысяч, но с максимальным объемом 60 тысяч кубометров. Оптимальное по…
Квартира 50 комнат
Терни, Италия
50 Количество комнат
90 м²
€ 100,000
Second floor apartment of about 90 square meters with covered parking space. Two bedrooms ba…
Дом 8 комнат
Терни, Италия
8 Количество комнат
250 м²
Цена по запросу
Коттедж вдоль Вальдета с одним гектаром равнинной земли. Старая кирпичная конструкция и дере…
Дом 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат
100 м²
€ 50,000
Дом в историческом центре на трех уровнях. Гараж на первом этаже. Жилая площадь первого этаж…
Дом
Терни, Италия
20 000 м²
Цена по запросу
Building area of about two hectares subject to implementation plan
Дом 14 комнат
Терни, Италия
14 Количество комнат
700 м²
€ 400,000
Town house of about 700 square meters along the national road. Property to be restored to ob…
Дом 8 комнат
Терни, Италия
8 Количество комнат
170 м²
Цена по запросу
Отремонтированный фермерский дом на двух этажах около 170 квадратных метров Первый этаж с го…
Квартира 3 комнаты
Терни, Италия
3 Количество комнат
65 м²
€ 100,000
Attic on the third floor with no lift. Bedroom, bathroom, living room with kitchenette. Sout…
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат
100 м²
Цена по запросу
First floor apartment with independent entrance Surface area of 100 sq m General condition o…
Дом
Терни, Италия
2 200 м²
Цена по запросу
Площадь застройки площадью около 2,2 га для жилого и коммерческого использования. Расположен…
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат
1 000 м²
€ 240,000
Newly built apartments in class A4+ in various types of about 100 square meters. Quality fin…
Дом
Терни, Италия
3 200 м²
Цена по запросу
Три лота для жилого использования соответственно 1300, 1100 и 800 м2. Возможность обмена. Па…
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат
320 м²
€ 170,000
Single villa with exclusive courtyard in a secluded and panoramic position. Three bedrooms t…
Квартира 55 комнат
Терни, Италия
55 Количество комнат
100 м²
€ 125,000
Квартира с гаражом на первом этаже с лифтом две спальни ванная комната гостиная кухня балкон…
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