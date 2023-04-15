Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Абруццо
  4. Терамо

Купить недвижимость с бассейном в Терамо, Италия

Tortoreto
13
Giulianova
11
Alba Adriatica
9
Pineto
5
Silvi
5
Martinsicuro
4
Терамо
2
Mosciano Sant Angelo
1
Показать больше
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 12 спаленв Ломбардия, Италия
Дом 12 спален
Ломбардия, Италия
3 Количество комнат 231 м² Количество этажей 3
€ 1,184,475
Вилла представляет собой бывший ";лимонный дом"; с видом на холм Вильяветро и озеро, ​​среди…
Квартира 2 спальнив Сан-Ремо, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
2 ванных комнат 120 м²
€ 695,266
Панорамная квартира в Сан-Ремо, в хорошем состоянии, расположена на предпоследнем этаже элег…
Квартира 2 спальнив Пиццо, Италия
Квартира 2 спальни
Пиццо, Италия
1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 73,733
Двуспальные апартаменты в Фалерна рядом с Ламеция Терме. В 300 метрах о…
Дом 7 комнатв Терни, Италия
Дом 7 комнат
Терни, Италия
7 Количество комнат 180 м²
Цена по запросу
Фермерский дом будет восстановлен расположен в пригороде на двух этажах плюс чердак Аксессуа…
Вилла 5 спаленв Croce, Италия
Вилла 5 спален
Croce, Италия
13 Количество комнат 6 ванных комнат 270 м²
€ 900,000
Красивая вилла, расположена в панорамном месте на холмах Менаджо, в непосредственной близост…
Дом 19 комнатв Терни, Италия
Дом 19 комнат
Терни, Италия
19 Количество комнат 550 м²
Цена по запросу
Building on three levels plus attic General condition good Ground floor apartment of 205 sqm…
Квартира 5 спаленв Комо, Италия
Квартира 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат 200 м²
€ 1,950,000
VB-BER. Панорамный пентхаус в городе Комо Панорамный пентхаус в городе Комо с плавательным б…
Квартира 1 спальняв Пескара, Италия
Квартира 1 спальня
Пескара, Италия
70 м²
€ 60,678
Симпатичная квартира располагается в городе Болоньяно, Абруццо. Город находится на равнинной…
Квартира 2 спальнив Рим, Италия
Квартира 2 спальни
Рим, Италия
3 Количество комнат 125 м²
€ 990,000
120617. Пентхаус в ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ РимаКвартира была недавно отремонтирована, общая площ…
Виллав Roe Volciano, Италия
Вилла
Roe Volciano, Италия
1 311 м²
€ 1,410,000
GA-V001255. ВИЛЛА “СВОБОДА” С БОЛЬШИМ ЧАСТНЫМ ПАРКОМ В ROÈ VOLCIANOРасположенный в центре го…
Вилла 5 спаленв Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
6 Количество комнат 500 м²
€ 6,000,000
KK-280416-1. Вилла с потрясающем видом на море и город СанремоВилла «Аврора» выполнена в нео…
Квартира 3 спальнив Италия, Италия
Квартира 3 спальни
Италия, Италия
5 Количество комнат 91 м² 2/7 Этаж
€ 850,000
Квартира площадью 90 кв.м. расположена на втором этаже в большом здании в стиле шале с лиф…

Параметры недвижимости в Терамо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти