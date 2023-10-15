Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Италия
  4. Teolo
  5. Дома

Дома с видом на горы в Teolo, Италия

2 объекта найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Teolo, Италия
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Teolo, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Двухэтажный дом, общей площадью 200 кв.м. расположен в Теоло — средневековом поселении, в оч…
€340,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Teolo, Италия
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Teolo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Двухэтажный дом расположен на холме в живописном месте городка Теоло, в самом центре региона…
€450,000

Параметры недвижимости в Teolo, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти