Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Лацио
Витербо
Тарквиния
Жильё в Тарквиния, Италия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Сан-Ремо, Италия
27 м²
€ 76,676
Симпатичный апартамент располагается в самом центре курортного города Сан-Ремо, Лигурия. Все…
Вилла
Arona, Италия
4 м²
€ 2,232,230
Элегантная вилла построена современным архитектором, расположена в Ароне, Пьемонт. Композиц…
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
3 Количество комнат
100 м²
€ 890,000
KK-AT104. Элегантный пентхаус в престижном районе Портосоле в Сан-РемоЭлегантный пентхаус …
Дом
Терни, Италия
3 200 м²
Цена по запросу
Три лота для жилого использования соответственно 1300, 1100 и 800 м2. Возможность обмена. Па…
Вилла 4 спальни
Италия, Италия
500 м²
€ 1,785,784
Прекрасная вилла расположена в регионе Венето. С одной стороны дом окружает озеро Гарда, а с…
Квартира 2 спальни
Италия, Италия
110 м²
€ 225,519
Симпатичный апартамент находится на курорте Лидо делле Национи, Эмилия – Романия. Квартира р…
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат
92 м²
€ 350,000
KK-3T34. Новая трехкомнатная квартира у моря в Италии. БордигераВ центре уютного курора Запа…
Квартира 3 спальни
Agrigento, Италия
3 ванных комнат
105 м²
€ 71,182
НАЗНАЧЕНИЕ SANT & # 39; АНЖЕЛО МУКСАРО Квартира в пентхаусе расположена в городе Санта…
Дом
Ломбардия, Италия
3 м²
€ 2,142,940
Красивый дом с восхитительным видом расположена в нескольких минутах езды от озера Комо в го…
Дом
Терни, Италия
680 м²
Цена по запросу
Земельный участок для жилого дома в 1240 г. Максимальный объем mc Расположение окраины города
Вилла 4 спальни
Salo, Италия
5 Количество комнат
350 м²
€ 3,500,000
VB-270418-1. Вилла на первой линии озера Гарда в городке СалоВилла на первой линии озера Гар…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 159,000
Трёхкомнатные меблированные квартира, 60 кв.м: гостиная с оборудованной электроприборами, ку…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты