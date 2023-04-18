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Купить вилла в Sud Sardegna, Италия

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4 объекта найдено
Вилла 2 спальнив Cadesedda Calasetta, Италия
Вилла 2 спальни
Cadesedda Calasetta, Италия
3 Количество комнат 70 м²
€ 250,000
IT-030420-1. Вилла 70 кв.м. рядом с пляжем, сад 3700 кв.мВ продаже  вилла 70 кв.м. ряд…
Вилла 3 спальнив Murera Muravera, Италия
Вилла 3 спальни
Murera Muravera, Италия
4 Количество комнат 400 м²
€ 580,000
IT-030420-3. Великолепная вилла площадью 400 кв.мВ продаже великолепная вилла площадью 400 к…
Вилла 5 спаленв Crabonaxa Villasimius, Италия
Вилла 5 спален
Crabonaxa Villasimius, Италия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 980,000
 Жилая площадь 230 кв.м., общая площадь 1500 кв. м., 200/250 шагов от моря.  Опис…
Вилла 3 спальнив Crabonaxa Villasimius, Италия
Вилла 3 спальни
Crabonaxa Villasimius, Италия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м²
€ 520,000
Представляем вашему вниманию большой дом на 2 семьи в 130-150 метров от самого известного пл…

Параметры недвижимости в Sud Sardegna, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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