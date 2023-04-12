Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Студии
Купить квартира-студия с бассейном в Италии
Ломбардия
2
Бергамо
1
Брешиа
1
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 337,988
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
Дом 11 комнат
Porto Recanati, Италия
11 Количество комнат
600 м²
€ 140,000
Большой фермерский дом для ремонта с аксессуаром в панорамном и уединенном месте. Древняя ки…
Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4 Количество комнат
200 м²
€ 1,700,000
AG-220916-3. Экстраординарный-террасный пентхаус с панорамным видомВ престижном здании с кон…
Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
4 Количество комнат
300 м²
€ 2,000,000
CA-9005 . Роскошная вилла с бассейном расположена на холмах СеттиньяноРоскошная вилла с басс…
Вилла 3 спальни
Donnalucata, Италия
4 ванных комнат
100 м²
€ 380,000
Виллы «Ле Спинацце» — это современный проект для любителей отдыха на море и природы. В…
Вилла 5 спален
Терни, Италия
6 Количество комнат
235 м²
€ 2,200,000
LD-1224. Элитная вилла с бассейномВ зеленой зоне Камайоре, недалеко от моря в тосканской про…
Вилла 3 спальни
Dizzasco, Италия
4 Количество комнат
377 м²
€ 1,250,000
VB-11065. Новое строительство на озере КомоНовое строительство в Ардженьо Вилла строится на…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
133 м²
€ 747,000
Всего в 2 минутах ходьбы от озера и центра городка Пескьера-дель-Гарда мы предлагаем к прода…
Вилла 5 спален
Moniga del Garda, Италия
6 Количество комнат
650 м²
€ 2,000,000
ABI-1164A. Престижная вилла с бассейном и просторным садом в Паденге суль ГардаПрестижная ви…
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
160 м²
€ 995,000
Редкий случай, продаётся вилла в одном из самых замечательных мест на озере Гарда, где практ…
Дом 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат
60 м²
Цена по запросу
Старый дом отремонтирован в 2009 году, на нескольких уровнях с двумя спальнями, двумя ванным…
Квартира 2 спальни
Mezzegra, Италия
3 Количество комнат
55 м²
€ 320,000
VB-10064. Апартаменты Альба в МедзегреДанный проект находится в стадии разработки и относитс…
Параметры недвижимости в Италии
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты