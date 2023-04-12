Купить квартира-студия с бассейном в Италии

Квартира 2 спальни Peschiera del Garda, Италия 3 Количество комнат 1 ванных комнат 133 м²

€ 747,000

Всего в 2 минутах ходьбы от озера и центра городка Пескьера-дель-Гарда мы предлагаем к прода…