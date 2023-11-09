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Жильё в Spoleto, Италия

1 объект найдено
Вилла 5 спален в Spoleto, Италия
Вилла 5 спален
Spoleto, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
IT-281016. Исторический средневековый замок XII века постройкиПродажа исторического средневе…
€1,50 млн
Realting.com
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