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Жильё с видом на море в Soverato, Италия

1 объект найдено
Дом 5 спален в Soverato, Италия
Дом 5 спален
Soverato, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€ 550,000
Продается дом общей площадью 350 кв.м., расположенный в Соверато, недалеко от побережья Иони…
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