Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Больцано - Боцен
  5. Виллы

Купить вилла с видом на горы в Больцано - Боцен, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
4
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
4
Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спаленв Gignese, Италия
Вилла 5 спален
Gignese, Италия
6 Количество комнат 300 м²
€ 650,000
VB-270118-8. Вилла с садом в ДжиньезеОтдельный 3-х уровневый каменный дом с садом, расположе…
Вилла 5 спаленв Belgirate, Италия
Вилла 5 спален
Belgirate, Италия
6 Количество комнат 403 м²
€ 750,000
PL-PR-V07. Красивая вилла на продажу в городе СтрезаКрасивая вилла на продажу в городе Стрез…
Вилла 5 спаленв Комо, Италия
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат 868 м²
€ 8,500,000
VB-11108. Вилла Розалина в КомоВилла Розалина в Комо на первой линии озера. Вас также может…
Дом 9 комнатв Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Коттедж на двух этажах плюс аксессуар Сооружение в старом кирпиче в хорошем состоянии
Вилла 4 спальнив Cernobbio, Италия
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат 350 м²
€ 2,300,000
VB-34123. Вилла в ЧерноббьоИсторическая вилла в стиле Либерти расположена в городе Черноббио…
Вилла 3 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 370,000
Коттеджи расположенные на территории закрытой резиденции в Манерба дель Гарда. На первом эт…
Вилла 4 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 280 м²
€ 550,000
Район Баркуцци ородка Лонато дель Гарда, мы предлагаем к продаже отдельную виллу, состоящую …
Квартира 1 спальняв Desenzano del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Desenzano del Garda, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 328,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже двухкомнатные апартаменты на первом этаже с ча…
Вилла 8 комнатв Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 8 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
8 Количество комнат 5 ванных комнат 350 м²
€ 450,000
В красивой холмистой местности, Garda Haus Padenghe предлагает на продажу прекрасный земельн…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 99 м²
€ 325,000
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с террасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредла…
Вилла 4 спальнив Dizzasco, Италия
Вилла 4 спальни
Dizzasco, Италия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 1,150,000
Погруженный в эксклюзивную холмистую местность с видом на древний средневековый город Арджен…
Вилла 3 спальнив Poggibonsi, Италия
Вилла 3 спальни
Poggibonsi, Италия
4 Количество комнат 300 м²
€ 1,500,000
CA-1389. Вилла с прекрасным видом на холмы КьянтиВилла находится в доминирующем расположении…

Параметры недвижимости в Больцано - Боцен, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти