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Таунхаусы возле озера в Больцано - Боцен, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
4
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
4
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Параметры недвижимости в Больцано - Боцен, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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