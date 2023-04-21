Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Трентино - Альто-Адидже
Больцано - Боцен
Таунхаусы
Таунхаусы возле озера в Больцано - Боцен, Италия
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
4
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
4
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 14 спален
Asolo, Италия
20 Количество комнат
16 ванных комнат
1 222 м²
€ 9,000,000
Названный Кардуччи: «Город 100 горизонтов» Азоло возвышается на вершине холма, недалеко от В…
Вилла 3 спальни
Кальяри, Италия
4 Количество комнат
170 м²
€ 290,000
IT-030420. Трех уровневая новая вилла 170 кв.м., с садом 250 кв.мСостоит на первом этаже из …
Дом 18 комнат
Терни, Италия
18 Количество комнат
530 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N792 (R) Имущественное имя: Каза Берто Местоположение: В стране Город/Г…
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат
960 м²
€ 5,500,000
VB-CVA1. Престижная вилла в стиле Либерти начала 19 века на озере КомоПрестижная вилла в сти…
Таунхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
2 ванных комнат
145 м²
€ 449,000
Поделиться с друзьями
Вилла 5 спален
Porto Santo Stefano, Италия
6 Количество комнат
500 м²
€ 10,000,000
КК-121219. Великолепная вилла в ТосканеВилла находится в vip зоне мыса Argentario - парк нац…
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
3 Количество комнат
47 м²
€ 135,000
ЕС-291019-5. Апартамент в городе Торторето-ЛидоАпартамент находиться в недавно построенном к…
Вилла 5 спален
Lemna, Италия
6 Количество комнат
360 м²
€ 1,700,000
MV-270221. Роскошный дом с дизайнерским ремонтом на озере КомоРоскошный дом с дизайнерским р…
Вилла 4 спальни
Менаджо, Италия
5 Количество комнат
260 м²
€ 880,000
VB-10093CB. Вилла с видом в МенаджоОтдельностоящая вилла на озере Комо с панорамным видом. Р…
Квартира 2 спальни
Tortoreto Lido, Италия
3 Количество комнат
80 м²
€ 150,000
EC-1. Апартамент в г. Торторето-Лидо Апартамент в г. Торторето, площадью 80 кв.м., примерно…
Вилла 2 спальни
Андора, Италия
3 Количество комнат
160 м²
€ 1,350,000
KK-V10. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » Марина-ди-АндораВилла независимая с 3х сторон (…
Квартира
Сан-Ремо, Италия
2 м²
€ 180,703
Сан – Ремо, апартамент в отличном состоянии. Располагается в центре города, неподалеку от вс…
Параметры недвижимости в Больцано - Боцен, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты