Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Трентино - Альто-Адидже
Больцано - Боцен
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на море в Больцано - Боцен, Италия
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
6
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
6
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 5 спален
Moniga del Garda, Италия
6 Количество комнат
530 м²
€ 3,500,000
GH-PV001445. Прекрасная вилла на озере Гарда с панорамным видом и бассейномПрекрасная вилла …
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат
75 м²
Цена по запросу
В небольшом кондоминиуме, в красивом панорамном месте на Сибиллини и на расстоянии до моря, …
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 348,375
Трёхкомнатная квартира 105 кв.м, в доме на 10 квартир, расположенном в нескольких метрах от …
Вилла 4 спальни
Stresa, Италия
5 Количество комнат
650 м²
€ 3,250,000
VB-070917-3. Вилла в нескольких шагах от озера МаджореВилла ок 650 м2 , в нескольких шагах о…
Квартира 2 спальни
Агридженто, Италия
2 ванных комнат
159 м²
€ 148,577
Квартира и гараж с таверной расположены в деревне Санта-Элизабетта . Гараж и таверн…
Вилла 4 спальни
Каррара, Италия
5 Количество комнат
500 м²
€ 1,500,000
MG-030715. Вилла в Карраре (Италия, Тоскана)Вилла в Карраре в Beverly Hills, резеденциальная…
Вилла 5 спален
Cernobbio, Италия
6 Количество комнат
500 м²
€ 5,500,000
VB-10096. Историческая вилла в ЧерноббьоВ нескольких метрах от входа виллы d`Este расположил…
Дом 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат
240 м²
Цена по запросу
Красивый фермерский дом со старым кирпичным строением и деревянными полами с аксессуарами в …
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
149 м²
€ 135,070
Апартаменты на втором и третьем этажах в историческом центре города Чианчиана в Салите Регин…
Вилла 8 комнат
Porto Santo Stefano, Италия
8 Количество комнат
250 м²
€ 1,784,658
Тоскана Гроссето Анседония Монте Арджентарио Двухуро…
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
€ 324,426
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 179,164
Новая квартира в старинном, недавно отреставрированном особняке. Здание расположено в тихой …
Параметры недвижимости в Больцано - Боцен, Италия
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты