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Купить пентхаус с видом на горы в Больцано - Боцен, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
6
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
6
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Параметры недвижимости в Больцано - Боцен, Италия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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