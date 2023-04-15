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Купить дом с видом на горы в Больцано - Боцен, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
18
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
18
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Параметры недвижимости в Больцано - Боцен, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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